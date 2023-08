Intervenuto in diretta su Radio Sportiva, il noto procuratore e intermediario di mercato Giovanni Branchini ha dato le ultime sulla trattativa tra Inter e Bayern Monaco per il difensore francese Benjamin Pavard, obiettivo dichiarato per i nerazzurri:



"Pavard è molto vicino all'Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l'attuale terzino destro Mazraoui. L'operazione coi nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo".



ULTIMO CHECKPOINT - 20 più 5 di bonus l'ultima idea da Milano, 35 bonus compresi l'ultima richiesta dei bavaresi: la sensazione è che le due parti possano incontrarsi a metà strada e che l'addio contemporaneo di Stanisic in direzione Bayer Leverkusen non giochi un ruolo di peso in questa vicenda.