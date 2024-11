Brasile-Uruguay: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Prosegue il programma delle qualificazioni mondiali: si giocaLa Seleçao e la Celeste si affrontano nella dodicesima giornata del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.Il Brasile attualmente occupa il quarto posto in classifica, 17 i punti conquistati nelle prime 11 gare, mentre l'Uruguay è secondo a pari punti con la Colombia (19) e insegue l'Argentina capolista.Tute le informazioni su Brasile-Uruguay:: Brasile-Uruguay

: mercoledì 20 novembre 2024: 1.45 italiane: -: One Football: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Abner; Bruno Guimaraes, Gerson; Savinho, Raphinha, Vinicius Jr; Igor Jesus.. Dorival Junior.: Rochet; Varela, Bueno, Gimenez, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Pellistri, Nunez, M. Araujo.. Marcelo Bielsa.- Brasile-Uruguay non godrà di alcuna copertura tv in Italia.- Brasile-Uruguay sarà però visibile in diretta streaming su One Football: basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app.