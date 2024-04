Braunoder si è preso il Como: a centrocampo si parla austriaco

Una delle armi che ilsta sfruttando nella cavalcata verso la promozione diretta viene dall'Austria, si chiamae ha 21 anni.Capitano dell'Under 21 del suo Paese, il gioiellino scovato a gennaio dall'si è preso il centrocampo lariano e ha convinto tifosi e addetti ai lavori giornata dopo giornata, unendo dinamismo e talento.Braunoder si sta rivelando una pedina cardine per gli equilibri pensati dalla coppia Roberts-Fabregas, come dimostrano le 5 presenze da titolare consecutive collezionate nell'ultimo mese. L'ultima al 'Garilli' nel 2-5 che il Como ha rifilato alla Feralpisalò, dove Braunoder ha iscritto il proprio nome nel tabellino marcatori trovando il primo gol con la maglia degli azzurri.

Matthias, superata una fisiologica fase iniziale di ambientamento, ha sbaragliato la concorrenza e ha aumentato qualità e giri del motore della mediana lombarda. Nonostante la giovane età parliamo di un ragazzo che in patria ha fatto incetta di premi e checol club da cui il Como nel mercato invernale lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto.Baricentro basso, abilità nel destreggiarsi in mezzo agli avversari, bravo in interdizione ma anche utile col pallone tra i piedi: "Mi considero un giocatore molto equilibrato - ha spiegato al suo arrivo in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club - Possiedo buone caratteristiche fisiche, soprattutto considerando la mia altezza (1 metro e 74, ndr). Sono anche un giocatore tecnico e tattico. Per la mia posizione, essere equilibrati nelle caratteristiche è fondamentale". L'idolo di Braunoder, non a caso, è: "L'ho ammirato durante il suo periodo di massimo splendore e credo che il mio stile di gioco sia simile al suo".

Il gioiello austriaco che sta contribuendo alla favola Como, a dispetto dei 21 anni, mostra anche un'invidiabile dose di maturità: "È molto importante essere pazienti e ricordare sempre da dove si è partiti, dove sono le proprie radici. Credo sia molto importante rimanere con i piedi per terra e, naturalmente, il talento in sé non basta, bisogna lavorare sodo". Insomma, i lariani hanno un diamante tra le mani.