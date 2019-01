L'Inter è pronta a chiudere con il Chievo Verona l'acquisto del portiere brasiliano del Cruzeiro, Brazao. L'affare da circa 3 milioni di euro verrà chiuso nei prossimi giorni nonostante il tentativo in extremis dell'Arsenal di soffiare il talento classe 2000 ai nerazzurri.



Secondo Tuttosport, infatti, l'Arsenal ha fatto un'offerta al giocatore nel corso degli ultimi due giorni. Offerta respinta al mittente con il portiere che firmerà fino a fine stagione con il Chievo Verona per poi trasferirsi in nerazzurro a fine stagione. Come ricompensa per il club clivense arriverà a Verona anche un baby talento della Primavera nerazzurra, l'attaccante esterno ex-Palermo Felice D'Amico.