Lazio, Lotito prova a convincere Sarri: "Ora potrai fare il tuo calcio"

Getty Images

prova a convincerea tornare alla. Quelle che all'inizio erano solo ipotesi, stanno pian piano prendendo forma e ora per l'ex tecnico, dimessosi nella primavera del 2024,. Il patron biancoceleste, con il quale è rimasto un rapporto umano di stima reciproca, al netto delle questioni professionali di campo, si sta spendendo in prima persona per provare a convincere l'allenatore toscano. Questo almeno quanto scrive oggi Il Messaggero, che riporta un virgolettato dello stesso Lotito: "Ho ripulito lo spogliatoio dopo il tuo addio, ora puoi fare il tuo calcio".

Parole che alludono alla situazione che aveva portato all'addio di Sarri poco più di un anno fa. Uno gruppo che non lo seguiva più, rapporti tesi con molti dei giocatori più importanti e una gestione dell'organico che era diventata insostenibile avevano portato il tecnico a fare un passo indietro. Ora invece Sarri potrebbe partire da 0, con una squadra più giovane, da plasmare a sua immagine. L'offerta, scrive sempre il quotidiano romano, è già pronta: biennale (con opzione fino al 2028) a tre milioni.i cui progetti tecnici lo intrigano altrettanto. In base alle proposte che riceverà e a come evolverà il domino degli allenatori, che verosimilmente si scatenerà nei prossimi giorni tra addi e conferme, allora Sarri prenderà la sua decisione.