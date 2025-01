Brescia-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La Sampdoria non vince in campionato dal 27 ottobre, da ben dieci partite, mentre il Brescia da otto, per la precisione dalla partita di andata contro i blucerchiati del 3 novembre, risolta dal gol di Bjarnason. Domenica 12 gennaio si troveranno una contro l’altra al Rigamonti per cercare di uscire dalla crisi in cui sono sprofondate, con la squadra di Leonardo Semplici che ha l’obbligo di uscire al più presto dalla zona playout, dato che, al momento, è sedicesima con 20 punti, a solo tre lunghezze dal Cosenza ultimo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Segui Brescia-Sampdoria in diretta su DaznSEGUI LA DIRETTA SU DAZN

BRESCIA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brescia-Sampdoria

Data: domenica 12 gennaio 2025

domenica 12 gennaio 2025 Orario: 12:30

Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bianchi, Verreth; Nuamah, Bjarnason, Besaggio; Juric. All: Bisoli

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli, Akinsanmiro Yepes, Bellemo, Venuti; Coda, Tutino. All: Semplici

DOVE VEDERE BRESCIA-SAMPDORIA IN TV - La sfida tra Brescia e Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

DOVE VEDERE BRESCIA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING - Brescia-Sampdoria sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.