Non l'esordio atteso. Prima uscita poco fortunata per Gianluigi Buffon con la maglia del PSG. I parigini hanno infatti perso per 4-2 contro lo Chambly, squadra di terza divisione, in un match disputato a porte chiuse a Camp des Loges. Il portiere ex Juve è stato in campo nei primi 45' e ha subito due reti, di cui una su calcio di rigore procurato dallo stesso Buffon.