Una notte da incubo: è quella che hanno vissuto i tifosi dell’Atalanta che, qualche ora dopo la mezzanotte settembrina, hanno appreso sgomenti una notizia che non si aspettavano minimamente. Martin Skrtel, il difensore centrale ex Liverpool reduce dall’esperienza in Turchia nel Fenerbahçe, ha rescisso il contratto consensualmente all’Atalanta. Alla base di questa decisione ci sarebbero non meglio identificati problemi fisici. Effettivamente, già ieri sera il giocatore non figurava in elenco tra i convocati di mister Gasperini per la gara a Parma contro il Torino ma, considerata la sua presenza in organico da sole tre settimane e la forma non ancora al top, si prefigurava un rientro dopo la sosta del campionato, il 15 settembre al Marassi contro il Genoa.



Ma qualcosa deve essere andato storto, tanto da spingere il giocatore a rescindere il contratto a poco più di due giorni dal sorteggio di Champions League e a poco meno di due dalla chiusura del calciomercato estivo. I carichi di lavoro in allenamento di Gasperini, si sa, non sono leggerissimi, ma il giocatore non sembrava subirli: nel test contro il Monza aveva fatto una buona impressione, oltre che un gol di testa. Una grossa tegola per la Dea, che aveva scelto il giocatore proprio per la sua plurima esperienza di centrale classe 1984 con alle spalle anni di gare in Europa.



Fatti che lo rendevano ancora più fondamentale e utile persino di Luis Muriel: il miglior attacco di A-77 gol la scorsa stagione- era preservato anche senza l’ex Viola, ma la difesa già bucata della Dea ora si ritrova con una grossa toppa in più e con la panchina cortissima: Ibanez è sempre più destinato alla panchina o a emigrare, e in rosa restano solo Toloi, Masiello, Djimsiti e Palomino. Non solo, con la chiusura del mercato il 2 settembre, l’Atalanta deve imbastire una folle corsa contro il tempo rimettendo mano al portafoglio: Skrtel era svincolato, Simon Kjaer-il sostituto-no. Il trentenne centrale danese, ex Palermo e Roma, nelle ultime due stagioni ha giocato al Siviglia. Nel corso del campionato 2016/2017 ha giocato nella retroguardia al Fenerbahce proprio con Skrtel, lo slovacco meno in forma di cui prenderà il posto.