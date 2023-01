La Gazzetta dello sport riporta una dichiarazione alla CONSOB dell’ex dirigente della Juventus Claudio Chiellini risalente all’11 gennaio scorso: “Il file era alimentato direttamente dagli accordi di trasferimento, “transfer agreement”, che ci erano inviati dalla Segreteria. Come vedete tutte le cifre sono arrotondate, ma servono per avere un quadro generale dell’andamento della stagione riguardo gli acquisti e le cessioni. Questo era un file di lavoro che noi già utilizzavamo da diversi anni, dai tempi di Marotta. Tutti questi file di lavoro erano dunque uno standard per noi dell’Area Sportiva. Acquisti-Cessioni era un report di tutte le operazioni onerose che erano state concluse, in acquisto o in cessione, da tutto il club, dalla prima squadra sino al settore giovanile”.