Si intitola “C’era una volta Calciopoli” l’inchiesta che aprirà la puntata di Report in onda lunedì 17 aprile alle 21.20 su Rai 3 e disponibile su RaiPlay e Rai Italia. Firmata da Daniele Autieri, con la collaborazione di Federico Marconi, parte dalla famosa pennetta USB che Luciano Moggi ha consegnato nelle mani di Andrea Agnelli durante l’Assemblea degli azionisti della Juventus del gennaio scorso.



Report ha ottenuto il contenuto di quella pennetta, il totale delle 170mila intercettazioni registrate durante l’inchiesta “offside”, che 17 anni fa diede vita allo scandalo di Calciopoli. Tutti gli arbitri coinvolti, tranne uno, sono stati assolti, così come la quasi totalità dei dirigenti sportivi rinviati a giudizio. Per quelli non assolti, come Luciano Moggi, il direttore generale della Juventus condannato in appello per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, è intervenuta la prescrizione



Nella puntata presenti le testimonianze e le rivelazioni dei protagonisti di quella vicenda: lo stesso Moggi, l’allora presidente della Federcalcio Franco Carraro, il designatore degli arbitri Paolo Bergamo, l’allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino, l’allenatore della Nazionale Campione del Mondo del 2006, Marcello Lippi.