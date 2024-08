Si chiude con un'altra vittoria il precampionato della. I biancocelesti mantengono quindi l'imbattibilità in vista della prima sfida di campionato domenica prossima contro il Venezia. Afiniscela sfida amichevole contro i padroni di casa, valida per il trofeo, che in Spagna si gioca dal 1955. Di Noslin il gol partita al 26' del secondo tempo.: subito dentro la manovra. Intraprendente nelle iniziative e propositivo nella costruzione del gioco: suo l'assist per il colpo di testa di Noslin che decide l'incontro. Prosegue bene il suo inserimento nel contesto tattico della squadra di Baroni.

: risolve la partita con un colpo di testa perfetto per tempi di esecuzione. Spreca anche tante altre occasioni in zona gol. Comunque positivo io suo impatto sul match: spinge meno del solito. Si nota poco in fase di manovra.: corre tanto, ma combina poco. Serve più concretezza da parte sua in entrambe le fasi: ha ragione Baroni quando dice che deve lavorare ancora un po' per limare i suoi difetti.