Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore, Marcos Cafu, ha espresso la propria opinione in merito all'interpretazione odierna del ruolo del terzino.



È sorpreso che Alexander-Arnold non abbia ancora giocato nell’Inghilterra?

«Non capisco perché. Ha tutto: qualità, dribbling, scatto. Ma è la solita storia, ti dicono che non difendi abbastanza e resti fuori. A volte qualcuno lo diceva di me e Roberto Carlos. Mi sembra che qualcosa abbiamo vinto, no…? Purtroppo il gioco dei terzini ora è robotico: prendi, tocca, passa, corri. Vedo pochi uno-due, nessuno senza palla».