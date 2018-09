Il Cagliari prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica contro il Milan previsto domenica sera alla Sardegna Arena. Attraverso il sito ufficiale del club arriva il report dell'ultimo allenamento con la difesa che resta incerottata.



ALLENAMENTO - Allenamento mattutino per i rossoblù: dopo l’attivazione, la squadra ha svolto esercizi di tecnica a coppie per poi dedicarsi alle esercitazioni sulla fase difensiva. Quindi, partitella partendo da calci piazzati. L’ultima parte della seduta è stata dedicata alla tecnica individuale.



INFORTUNATI - Sono tornati in gruppo Artur Ionita e Charalampos Lykogiannis, rientrati ieri sera dagli impegni con Moldavia e Grecia. Ragnar Klavan, anch’egli in campo martedì scorso con la sua Nazionale, si è sottoposto ad un lavoro personalizzato. Differenziato anche per Luca Ceppitelli e Rafael.

Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento.