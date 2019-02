Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato a Sky Sport della situazione della squadra e di Maran: "Il momento è difficile, è inutile nascondersi dietro a un dito. È arrivata un’altra sconfitta, ci sono aspetti positivi ma è evidente che questo non basta, bisogna essere molto chiari. Bisogna lavorare per onorare ancora di più la maglia e rispettare i nostri tifosi. Siamo consapevoli che questo gruppo ne può uscire. Maran? Il nostro modo di lavorare è cercare soluzioni, non colpevoli. L’allenatore non è in discussione, lo abbiamo ribadito più volte. Ora prepareremo al meglio la sfida con il Parma, tutti insieme ne verremo fuori".