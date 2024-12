Cagliari-Inter LA MOVIOLA LIVE: Lautaro chiede un rigore. Vibranti proteste per un fallo su Bastoni

Getty Images

è il terzo anticipo del sabato della 18esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alla Sardegna Arena a partire dalle 18. A dirigere la gara sarà il signor Doveri di Roma 1 mentre al Var ci sarà Serra. Calciomercato.com vi racconta gli episodi arbitrali più discussi della gara con la propria moviolaDoveriMondin - MoroIV: GiuaVAR: SeraAVAR: MarescaVibranti proteste nerazzurre per un fallo non fischiato a Bastoni, che era stato imbeccato verso l'area di rigore da Dimarco. Augello lo ha contrastato trattenendolo per i pantaloncini, era giusto fischiare.

Lautaro a contatto con Mina viene contratto in area e chiede un rigore. Per Doveri non c'è nienteScuffet dice no a Dumfries ma il calcio d'angolo è annullato da una chiamata di fuorigioco iniziale di Lautaro da parte dell'assistenza. Il fuorigico è però più che dubbio, in caso di gol il var sarebbe intervenuto.