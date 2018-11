Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, parla di Nicolò Barella, centrocampista dei sardi seguito da Inter, Juve e Milan. Queste le parole rilasciate a Tuttojuve.com: "È un giocatore da grandi club come la Juventus, questo lo posso dire con certezza. Al di là delle doti tecniche, possiede l'umiltà e l'ambizione di chi vuole arrivare in alto. Costa 50 milioni? Non so quanto possa esser la sua valutazione e non sta a me stabilirla, ma il futuro acquirente dovrà sapere che potrà ammortizzare il cartellino di Nicolò in quanto ha 22 anni ed enormi margini di crescita. Sicuramente è un acquisto che andrebbe fatto adesso, perché potrebbe esser rivenduto al doppio e non sarebbero soldi spesi a vuoto".