Cagliari-Bologna 2-0



Cragno 7: qualche palla bloccata con tranquillità, poi è superlativo nei tentativi dal limite dell'area di Nagy e Dzemaili.



Srna 6: finché resta in campo tiene a bada Dijks, poi deve alzare bandiera bianca per un problema fisico.



(Dal 28' p.t Faragò 6,5: poche sbavature in fase difensiva, quando può si fa vedere anche a ridosso dell'area avversaria).



Romagna 6,5: comanda la retroguardia con personalità. Sempre puntuale nelle chiusure e nelle marcature preventive.



Pisacane 5,5: è nervosissimo fin dalle prime battute, rimedia un giallo ingenuo che ne condiziona in parte la prestazione.



Padoin 6: dalle sue parti il Bologna spinge con costanza, lui tiene bene ma è troppo timido in fase di spinta.



Ionita 6,5: corre per tre ed è sempre il primo che fa partire il pressing. Mille polmoni.



(Dal 30' s.t. Dessena SV).



Bradaric 6,5: è il cervello del Cagliari, dai suoi piedi educati passano tutte le azioni dei sardi.



Barella 6,5: il Bologna mette subito le cose in chiaro con un paio di interventi duri. Ma lui non si fa intimidire e sforna un'altra prestazione di livello.



Castro 7,5: tra le linee fa valere tutta la propria qualità. Sono suoi gli splendidi assist per le zuccate di Joao e Pavoletti. Semplicemente spumeggiante.



Joao Pedro 7: sblocca il match con una perfetta incornata, cala alla distanza ma riesce comunque a sfiorare la doppietta in un paio di circostanze.



(Dal 42' s.t. Farias SV).



Pavoletti 7: tocca pochissimi palloni, ma quando la sfera arriva nell'area piccola lui non perdona mai.





All. Maran 7: il Cagliari è più vivo che mai. Prestazioni di assoluto livello contro un Bologna in difficoltà dal primo all'ultimo minuto. Bene la fase difensiva, ottima quella realizzativa. Per i rossoblù si tratta della prima vittoria stagionale alla Sardegna Arena.