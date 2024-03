Cagliari, le pagelle di CM: Jakub Jankto e Simone Scuffet versione supereroi. Bocciato Gianluca Lapadula

Antonio Cinus

Empoli-Cagliari 0-1



Scuffet 7: blocca qualsiasi incursione ospite. Fondamentale nel recupero su Pezzella.



Augello 6: attento in chiusura su Cancellieri, per il resto poca spinta offensiva.



(dal 32' s.t Azzi 6: si piazza sulla fascia e limita le discese toscane durante il forcing finale).



Mina 6,5: grinta e personalità. Sempre più leader della difesa.



Dossena 7: ormai non ci sorprende più. Gioca come un veterano. Insuperabile.



Nandez 6,5: dove lo metti fa bene. Prima terzino, poi esterno di centrocampo. Da un suo tiro nasce il gol di Jankto.



Makoumbou 5,5: nota dolente della giornata. Impalpabile.



Deiola 6: mette grinta e cuore su ogni pallone.



Jankto 7: si fa trovare nel punto giusto al momento giusto. Con freddezza sigla la rete che regala ai rossoblù tre punti d'oro.



(dal 32' s.t Wiesteska 6: insieme ai compagni blocca gli ultimi assalti ospiti)



Gaetano 6: pericolo a inizio partita, poi si sacrifica per la squadra.



(dal 42' s.t Shomurodov s.v)



Luvumbo 6: qualche accellerata ma nulla più, prima di abbandonare il campo per l'ennesimo problema muscolare.



(dal 31' p.t Zappa 6,5: parte male concedendo troppo a Cambiaghi, poi una sua discesa porta al vantaggio sardo.



Lapadula 5,5: lotta, prova a segnare in torsione di testa ma siamo lontani dai suoi stantard.



(dal 42' s.t Mutandwa s.v)



All. Ranieri 6,5: colpo grosso per l'ex tecnico del Leicester, che vince uno scontro diretto per la salvezza cogliendo il terzo risultato utile consecutivo.