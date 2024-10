Cagliari, le pagelle di CM: Makoumbou, che ingenuità! Luperto si fa lasciare sul posto

Getty Images

Udinese-Cagliari 2-0: attento sul tiro pericoloso di Ehizibue, incolpevole sulle due reti subite.: si fa lasciare sul posto da Davies nel gol che chiude la partita.: non è più la roccia difensiva dello scorso anno. Troppi gli errori individuali.: capitano odierno, il più attento tra i tre di difesa.: spesso impreciso nelle ripartenze. Raramente si vede in fase offensiva.: inizia bene, poi per via dell'inferiorità numerica non riesce ad incidere.(dal 25' s.t: entra per cambiare la gara con la sua velocità ma viene sempre fermato dalla difesa bianconera)

: rovina subuto tutto prendendo due gialli, di cui il secondo evitabile, in 29 minuti. Nel complesso lento e macchinoso.: ha il compito di tenere in piedi il centrocampo dopo l'espulsione di Makoumbou.(dal 44' s.t: con le sue chiusure leva qualche problema ai rossoblù. In fase offensiva mette in area qualche cross interessante.(dal 25' s.t: blocca le incursioni di Zemura).: non incide in quei pochi palloni giocati.(38' p.t: mette la sua solita grinta ma non basta).: prova a battersi come può ma senza troppo successo.

(dal 25' s.t: con l'uomo in meno non riesce mai a rendersi pericoloso).: dopo l'espulsione di Makoumbou, che condiziona la sua strategia, non riesce a rimettere in piedi la gara. Forse poteva fare qualcosina di più con i cambi.