Cagliari, le pagelle di CM: Palomino giganteggia, Scuffet compie il miracolo finale. Bocciati Mina e Zortea

Cagliari-Torino 3-2: incolpevole sul primo gol, sul secondo non ci arriva per poco. Nel recupero salva i tre punti con un miracolo su Adams.: inizia in difficoltà su Lazaro ma poi prende le misure e copre con attenzione.: la solita roccia difensiva. Confeziona la sponda vincente per il pareggio di Palomino.: è sua la non marcatura sul gol del momentaneo pareggio di Sanabria. Giornata non da Mina, con meno grinta messa sul piano di gioco.(dal 18' s.tprima trova la rete in Serie A che mancava dal 13 novembre 2022 poi decide che dalle sue parti non si passa),

: attento e preciso. Chiude tutte le diagonali possibili. Con il ritorno alla difesa a 4 è rinato.: spesso rallenta la squadra ritardando il passaggio vincente o rispendendo la palla al portiere. Peccato perché aveva iniziato anche bene.(dal 35' s.t: primo tempo oltre la sufficienza dove si muove bene tra le linee, poi nella ripresa crolla leggermente.(dal 18' s.tsi inserisce tra le linee difensive granata senza troppi problemi. Fa partire l'azione del terzo gol): mette a disposizione la sua corsa come sempre. Nel complesso sufficiente ma ci si attende di più in area avversaria.

(dal 1' s.t: i suoi cross mettono in difficoltà la difesa ospite. Come sempre il suo ingresso da una marcia in più): porta in vantaggio i suoi con una punizione spettacolare. Il numero 10 è l'intelligenza tattica della squadra.(dal 18' s.t: entra con grinta su ogni contrasto).: prova una conclusione a inizio partita e poi svanisce letteralmente dal campo.: lotta su ogni singolo pallone, fa da sponda e propizia l'autogol vincente di Coco.: trova la prima vittoria casalinga ed il terzo risultato utile consecutivo. Effettua i cambi al momento giusto portando a casa i tre punti.