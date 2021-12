Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla a Radiolina prima della partita contro l'Inter: "Questa posizione di classifica non compete al Cagliari. Pensavo fosse più facile, ero convinto che alcune partite sarebbero andate meglio. La squadra è in crescita, inizia a dare segnali che mi piacciono. Io vorrei sempre partire dall’inizio, mi piace dare fisionomia e automatismi alla squadra, quando arrivi in corsa è difficile perché ci sono tante partite una dietro l’altra. Ma ora qualcosa si sta vedendo, anche se c’è ancora tanto da migliorare. In fase difensiva quando ci abbassiamo concediamo troppo, e ci sono momenti delle gare in cui sbagliamo troppi passaggi. Molto importanti i rientri di Dalbert e Keita. L’Inter è forte, in forma stratosferica, ma sono fiducioso perché se andiamo in campo con l’orgoglio delle ultime partite e l’organizzazione che abbiamo assimilato si può anche fare un risultato importante. Queste partite si affrontano con coraggio, cercando di esprimere il nostro gioco e far loro paura, impegnandoli nella loro fase difensiva".