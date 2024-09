Cagliari-Napoli: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Archiviata la sosta è il momento di tornare in campo e lo faranno, in occasione del quarto turno di campionato. Fischio d'iniziopresso l'Unipol Domus di Cagliari. Si ritrovano di fronte due squadre con ambizioni diverse e risultati diversi conquistati fin qui. Gli azzurri si sono rialzati dopo il primo ko e hanno trovato due successi casalinghi, mentre i sardi vengono dai pareggi con Roma e Como prima della sconfitta di Lecce.- Tra i padroni di casa c'è Gianluca, ha voglia di ritrovare la maglia da titolare. Soprattutto contro la sua ex squadra, essendo tifoso del Napoli ed essendo cresciuto proprio con quella maglia cucita addosso. A centrocampo sarà out, alle prese con un problema alla caviglia.anche se il modulo tanto discusso non dovrebbe variare dal primo minuto. Anguissa si prepara per un'altra gara da titolare in coppia con Lobotka, sulla fascia sinistra invece solito ballottaggio tra. Come detto, ci sono alcune incertezze:(che ha rimediato una botta alla caviglia in nazionale)se ritenuti pronti per partire dal primo minuto. Anche se la strada sembra essere quella della titolarità per entrambi. Restando sull'attacco da capire trachi la spunterà, anche se per un discorso di equilibrio - come ha fatto capire il tecnico in conferenza stampa - l'ex Ajax e Benfica parte indietro.

Partita: Cagliari-Napoli

Data: domenica 15 settembre 2024

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Streaming; DAZN, Sky Go, NOW TV

- Cagliari-Napoli viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini. La gara sarà disponibile anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio e sul canale 251 del bouquet di Sky. In streaming, sarà visibile su NOW TV.

- I telecronisti DAZN di Napoli-Parma saranno Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.