In vista del match contro il Sassuolo, l'allenatore del Cagliari. Di seguito le dichiarazioni:- "Ho rivisto diverse volte il gesto del ragazzo, ma anche l'errore della squadra. Non avremo dovuto permettere quella situazione.- "Il Sassuolo?. Dovremo fare una gara perfetta. E' la squadra che tira maggiormente da fuori, ti porta dentro le ali e ti mette in difficoltà. Sa quello che deve fare e come".- ", ha fame, anche se non i 90 minuti.Potrebbe anche partire dal primo minuto, ma ho anche le soluzioni come Petagna e Shomurodov".- "Mi occupo. Qualcuno non sta rendendo, ma è una cosa normale. Mi fido di tutti coloro che abbiamo preso ed ancora non stanno rendendo. Ma sono buoni giocatori".- "No.. Abbiamo cinque punti di differenza dal Sassuolo e la gara è importante per entrambi. Alla fine del girone di andata potremo concentrarci sulle gare successive".- ". Ed è quello che voglio".- "Stanno affrontando delle difficoltà legate all'esordio in Serie A.. Sono dei buoni giocatori e lo dimostreranno. Al momento mi sto rivolgendo all'usato sicuro. Quando li rivedrò abili e arruolabili li farò giocare".- ". Ti fanno sentire più fiducia. Nelle sconfitte ci mettiamo del nostro e dobbiamo lavorare al riguardo".