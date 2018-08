Solidità difensiva e poca incisività in attacco. Questo è quanto ha lasciato al Cagliari il doppio esame turco, prima nell'amichevole contro il Fenerbahce e poi con il Trabzonspor. Senza dubbio Maran ha tratto altre indicazioni importanti dai prestigiosi impegni nella Mezzaluna, in vista del test di lusso con l'Atletico Madrid (in programma mercoledì alla Sardegna Arena) e, soprattutto, in vista della prossima stagione di Serie A ormai alle porte. La formazione sarda ha mostrato anche un'ottima capacità di saper soffrire nei momenti complicati della gara, quando gli avversari hanno alzato i giri del motore, costringendo spesso i rossoblù ad arretrare il loro raggio d’azione. Quello che più preoccupa, però, è l'enorme difficoltà nel creare occasioni da gol. Bisognerà ancora lavorare duramente per imparare gli automatismi e per poter esprimere al meglio la filosofia del nuovo tecnico.



Ma oltre a focalizzarsi sui concetti tattici, il Cagliari dovrà fare un ultimo sforzo per puntellare la rosa da consegnare a Maran. Il tempo stringe, l'arrivo di Bradaric in questo senso è stato molto importante perché ha permesso di colmare una grave lacuna nel reparto di centrocampo. La nuova compagine rossoblù è vicina all’essere definitivamente assemblata: mancano alcuni pezzi per renderla priva, o quasi, di carenze. Servirebbe una maggiore velocità nell’impostazione della manovra e una maggior concretezza negli ultimi 20 metri, ma soprattutto servirebbero un paio di innesti in sede di calciomercato. In uscita sono tre i principali indiziati alla partenza: Marco Sau, Marco Capuano e Santiago Colombatto. Via almeno uno per reparto. Restano in dubbio sempre Andreolli e Dessena, i quali però in questo momento appaiono più vicini alla permanenza. Il difensore piace sempre al Chievo e c’è un’idea dell’Udinese, ma le difficoltà dei rossoblù ad arrivare al centrale tanto ricercato (Kannemann e Tonelli i nomi più caldi) stanno frenando la partenza dell’ex interista. Il capitano ha diversi estimatori in Serie B ma sembra molto difficile che si possa muovere dalla Sardegna. E qualora dovesse partire Sau, allora il club sardo dovrà necessariamente tornare sul mercato alla ricerca di un profilo importante per l'attacco, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo come il folletto di Tonara. Il nuovo Cagliari di Maran prende sempre più forma, ma vanno dati gli ultimi giri di chiave per evitare brutte sorprese a campionato in corso.