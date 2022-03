Intervistato da Tmw, l'ex allenatore di Sampdoria ed Empoli, Gigi Cagni, ha espresso la propria opinione in merito all'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, che sembra essere finito nelle mire di mercato di Marotta e dell'Inter.



"E' due anni che non sta dimostrando niente Dybala. I giocatori quando fanno bene un campionato fanno le bizze e chiedono l'aumento, perché non succede anche il contrario? Dovrebbe essere così. La rabbia è perché fa vedere il suo talento solo a sprazzi. Poteva avere la carriera di tanti altri grandi giocatori che ci sono".



Può tornare ai livelli di tre anni fa?

"Credo che la grande competizione con altri grandi giocatori la soffra. Ma ce ne sono di giocatori così".