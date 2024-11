"Cairo basta!": striscione contro il presidente nel cuore di Torino

un minuto fa



Piazza San Carlo è considerata il "salotto di Torino", una delle piazza principali della città che in questi giorni, con le ATP Finals che si svolgono proprio nel capoluogo piemontese, è attraversata da migliaia di turisti, oltre che dai residenti. E proprio lì, su un balcone di un terrazzo di uno dei palazzi storici, nella serata di oggi è apparso uno striscione di contestazione al presidente granata: "Cairo basta!!!".



CONTESTAZIONE CONTINUA - Ad appendere lo striscione è stato un comune tifoso, non un ultras, che ha voluto così manifestare il proprio malcontento per la gestione societaria. Malcontento che lo accomuna a una fetta importante della tifoseria: da tempo infatti la contestazione a Urbano Cairo si è fatta più rumorosa e forte. Ad agosto, prima di Torino-Atalanta, decine di migliaia di tifosi hanno sfilato dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino per manifestare contro il presidente, in tutte le partite (sia quelle casalinghe che queste esterne) la Maratona ha sempre continuato la propria contestazione e al Filadelfia, nelle scorse settimane, sono stati appesi vari striscioni in cui i tifosi hanno chiesto al presidente di cedere la società. Ora quest'ultimo striscione, proprio in pieno centro città.