Il calcio è fermo? Allora non pago.Una scelta considerata logica, dettata dall'assenza di partite, come spiegato dal numero uno di Canal + Maxime Saada, intervistato da Europe 1: "Abbiamo dei diritti, che vogliamo far valere. Nel contratto non c'è nessun legame tra pagamento e numero di partite giocate.La LFP accusa Canal + di non aver pagato a sufficienza. Il campionato è stato interrotto alla 28esima giornata (su 38), ciò significa che sono già state giocate il 73,5% delle partite.Anche su questo Saada ha avuto da ridire: "Il calcolo è sbagliato, ripeto, non c'è nessun accordo, nessun collegamento tra numero di partite e versamenti. Ci sono delle rate (per un totale di 558 milioni ndr),Con il campionato al momento fermo, il prodotto televisivo non è al momento completo.E non si sa se questo importo verrà mai saldato. Le tv hanno versato quote per l’83% del pacchetto completo, 5 rate su 6, manca, quindi, solo l’ultima. Sky, che detiene i diritti per 266 partite, paga 780 milioni di euro a stagione; Dazn, che ha le altre 114 gare, ne versa 193, che insieme fanno 973 milioni di euro solo per il mercato italiano. A questo, ovviamente, va aggiunta la parte di Img, che ha pagato 309 milioni di euro su 371, ne restano quindi 62, più 163 della coppia Dazn-Sky.