Accostato a Juventus, Real Madrid, Barcellona e Manchester United, il difensore del Villarreal Pau Torres parla a Marca del proprio futuro: "Come vivo i rumors? Sto bene, calmo. Alla fine, quando si parla di un giocatore è perché la squadra sta andando bene e il mio lavoro è positivo. Sono tranquillo. Sto bene a casa mia, vivo con la mia famiglia nella mia città e in un club che mi ha dato tutto da quando ero piccolo e che mi tratta come un figlio. Da quel punto di vista è tutto tranquillo. Vivo partita per partita e so che posso migliorare. Apprezzo le voci, ma niente di più".