Un centrocampista come priorità, un attaccante se partirà Cristiano Ronaldo, ma non solo. La Juventus sta valutando anche un innesto in difesa, visti i problemi dell'ultima stagione, se - secondo il Corriere dello Sport - si è inserita per Nikola Milenkovic, difensore in scadenza tra un anno della Fiorentina su cui c'è anche l'interesse di Inter e Milan. Per lui valutazione di almeno 20 milioni.