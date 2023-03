Non solo Europa. L'agenzia G11, che gestisce tra gli altri Pioli, Vicario e Traorè, apre una sede in Costa d’Avorio a caccia di talenti africani. "La nostra presenza nel continente africano diventa anche fisica, con l’inaugurazione dell’ufficio ad Abidjan, Cocody Centre (il centro politico-finanziario della città), vicino à la maison du PDCI", scrive in un comunicato la G11 che fa capo a Gabriele Giuffrida . "Il nuovo ufficio - si legge nel comunicato - rappresenta il punto focale di un processo di rafforzamento nella regione che ha già radici profonde: la Costa d'Avorio, territorio rinomato per i suoi tanti talenti, è diventata un'area essenziale del calcio mondiale. La Società opererà attraverso un’importante rete di scouting e gestionale che servirà principalmente i paesi francofoni con lo scopo di individuare i talenti, investire in essi facendoli crescere, supportandoli in ogni fase della loro carriera fino al mondo del professionismo in Europa.".