La Juventus non lascia, anzi raddoppia. La bocciatura della Cassazione ha messo fine al procedimento davanti alla giustizia ordinaria, ma non ancora a quello di fronte alla giustizia sportiva. I bianconeri continuano la loro battaglia legale per cercare di far togliere lo scudetto 2006 all'Inter dopo il caso Calciopoli. Come si legge sul Corriere della Sera, ieri il club del presidente Andrea Agnelli ha depositato due ricorsi: uno al Collegio di garanzia del Coni e l'altro al Tribunale nazionale della Figc.