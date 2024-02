Calzona difende Juan Jesus dopo l'errore in Cagliari-Napoli: 'E' vergognoso'

Juan Jesus è stato uno dei giocatori più presi di mira dai tifosi del Napoli dopo il pareggio degli azzurri contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato. La vittoria per 6-1 sul Sassuolo, è stata l'occasione per l'allenatore Francesco "Ciccio" Calzona di difendere il difensore brasiliano. Il ct della Slovacchia - mantiene entrambi gli incarichi, sia con il club che con la nazionale - ha parlato in conferenza stampa dopo il trionfo al Mapei Stadium commentando così le critiche a Juan Jesus: "C’è stato un linciaggio mediatico vergognoso contro Juan Jesus. E’ un ragazzo fantastico e contro il Barcellona ha giocato una grande partita. Sul gol del Cagliari nella scorsa partita ci sono stati altri cinque errori. Lui ama Napoli, ama il Napoli e mi sta dando una grande mano nello spogliatoio".



COSA HA FATTO JUAN JESUS - L'ex difensore della Roma è stato protagonista dell'errore decisivo che ha frenato il Napoli sull'1-1 in casa del Cagliari: il brasiliano è partito titolare al posto di Ostigard, ma nel finale ha commesso lo svarione che ha permesso a Luvumbo di firmare la rete del pareggio finale. Una leggerezza negli ultimi secondi della partita, che Calzona però non aveva voluto rimarcare dopo il fischio finale.



GLI ALTRI DIFENSORI DEL NAPOLI - Nel recupero della 21a giornata di campionato contro il Sassuolo Juan Jesus è rimasto in panchina, al suo posto ha giocato Ostigard che ha fatto coppia con Rrahmani al centro della difesa azzurra. Il norvegese ha giocato una buona partita, aumentando d'aggressività col passare del tempo salendo anche un po' per andare a prendere gli avversari. Il quarto centrale del reparto è il brasiliano Natan, finora quello che ha giocato meno anche a causa di un infortunio alla spalla che gli ha fatto saltare tutto il mese di gennaio.