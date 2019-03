Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso ha lanciato una frecciatina alla Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid che la candida a favorita per la vittoria finale.



PARAGONE - "La Juve come l'Inter del Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere un Messo o un Ronaldo per vincere tutto. Il nostro era un gruppo senza una stella".



IL PARAGONE NON CI STA - "A differenza della Juve non abbiamo fatto rimonte come quella contro l’Atletico Madrid, ma l’aver passato gli ottavi col Chelsea ci ha dato consapevolezza. Il parallelismo tra noi e la Juve non ci sta“.