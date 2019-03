Mauro German Camoranesi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato la prestazione di Moise Kean contro l'Empoli e non solo, ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Mi piace come Allegri sta gestendo Kean? Direi di sì, però è importantissimo che il giocatore capisca che è un momento favorevole, che ha la possibilità, essendo così giovane, di mettersi in mostra. Detto in gergo, tuttavia, non deve montarsi la testa, perchè poi il percorso è bello lungo e come arrivano i complimenti è un attimo ricevere anche critiche. Però mi piace come Allegri lo sta gestendo".