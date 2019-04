Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Juventus e Milan, ha parlato a Sky Sport delle possibilità che Antonio Conte diventi il nuovo allenatore giallorosso. "È una buona squadra, con due acquisti giusti può fare qualcosa di importante. Ci sono dei giovani molto interessanti, di qualità. Sarebbe una bellissima sfida. Meglio della Roma, forse, ci sarebbe l'Inter. È più pronta, la Roma se non vende nessuno e si rinforza può fare bene. È una piazza fantastica, si innamora ma si abbatte molto velocemente, questo è il difetto. Se va al Paris Saint Germain o al Bayern Monaco non c'è problema del campionato. Loro puntano alla Champions League".