Capocannoniere, tutti a segno nell'ultima giornata: in quota continua il duello Retegui-Thuram, sempre lontano Lautaro

4 minuti fa



Retegui, Thuram, Kean, Lookman, Lautaro. Tutti a segno nella 21esima giornata di Serie A i calciatori che vanno a caccia del titolo di capocannoniere. Secondo gli esperti, le distanze in quota restano invariate: proprio come sette giorni fa, vale infatti 2,25 e 2,50 il trono di re dei bomber rispettivamente per Retegui - 14 gol in campionato - e Thuram, che segue a 13.



Completa il podio dei favoriti Moise Kean (12 centri) a 5, in leggero aumento rispetto a 4,50 della settimana scorsa. E' in lavagna a 6 un altro atalantino, Ademola Lookman, in gol (così come il compagno di squadra Retegui) nella sconfitta interna contro il Napoli. Più staccati il capocannoniere in carica Lautaro Martinez - a segno da due partite consecutive in Serie A e salito a 8 gol - a 10 e Romelu Lukaku - anche per lui 8 centri nel massimo campionato di calcio italiano - a 12.