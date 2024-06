Carrarese o Vicenza in Serie B se... Le combinazioni e il regolamento in caso di parità

. Domenica 9 giugno 2024, allo stadio dei Marmi di Carrara (calcio d'inizio previsto per le ore 17:30), andrà in scena la finale di ritorno dei Playoff di Serie C: si riparte dallo 0-0 maturato allo stadio Menti nel match d'andata, un risultato che lascia aperto ogni scenario su chi raggiungerà Mantova, Cesena e Juve Stabia in cadetteria.Ma andiamo a capire quali siano le combinazioni per la promozione e cosa afferma il regolamento in merito a un altro pareggio tra le due formazioni.

Nella finale dei Playoff di Serie C, infatti, non è presente la regola secondo cui, in caso di equilibrio nelle due sfide tra andata e ritorno, a essere promossa è la squadra meglio classificatasi in campionato.Batte il Vicenza con qualsiasi risultato che sia nei tempi regolamentari, ai supplementari oppure ai calci di rigore

Batte la Carrarese con qualsiasi risultato nei 90' oppure trionfa ai supplementari o al termine della lotteria dei rigori