ha iniziato il Mondiale Under 20 con il turbo: due gol e un assist al debutto,Il centrocampista classe 2003 si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, tra il suo passato all'Inter e l'esperienza al Reading prima del ritorno al Chelsea. E se l'Italia di Nunziata dovesse andare avanti nel torneo potrebbe incrociare l'Argentina di Valentin Carboni, ex compagno di Casadei in nerazzurro: "Sarebbe bello incontrarlo in campo. E poi Italia-Argentina è una classica come col Brasile, sono partite che pesano".- "Con Baldanzi gioco da un paio di anni in Nazionale, ma conoscevo da tempo le sue qualità.... tanta roba".- "Credo di aver fatto progressi, nell’ultimo anno sono cresciuto da ogni punto di vista. Metto sempre tutto quello che ho in allenamento, parlo spesso con i miei tecnici e chiedo consigli.; non è semplice, ma ti fa crescere".- L'estate scorsa il Chelsea l'ha preso dall'Inter per 15 milioni più 5 di bonus: ". Il mercato l’ho vissuto con serenità e pazienza, aspettavo che succedesse quello che è successo. Le cose che si dicevano sul mio conto non mi hanno mai toccato".- "Da piccolo sono cresciuto con Kakà, ma crescendo ho capito che le caratteristiche non sono proprio le stesse.... Milinkovic? Cerco sempre di osservare chi è simile a me per gioco e fisicità, e lui lo è; magari diventassi come lui... per arrivare a quel livello devo lavorare tanto".