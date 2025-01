AFP via Getty Images

Cassano attacca Leao: "Non è quel fenomeno che descrivete. Perché i big club non lo considerano?"

Nuovo attacco di Antonio Cassano a Rafa Leao. L'ex calciatore a Viva El Fútbol è tornato a criticare il portoghese del Milan: "Il Manchester City ha deciso di acquistare Marmoush dall'Eintracht Francoforte spendendo 75 milioni di euro. La stessa cifra che ha pagato il Paris Saint-Germain per Kvaratskhelia. Se qualcuno vuole Leao va e se lo prende. Perché le squadre top, nel mondo, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, non lo prendono in considerazione? Mudryk, l'hanno pagato 100 milioni. Perché vanno a prendere sti giocatori qua e il fenomeno che tu descrivi nessuno lo caga? Domanda!"