Antonio Cassano parla in diretta su Twitch di José Mourinho, ex allenatore dell'Inter: "Nessuno può dire che le squadre di Mourinho abbiano giocato e giochino bene. Eppure Mourinho ha vinto 2 Champions, un genio come Cruyff ne ha vinta solo una. Ma non possiamo minimamente paragonare Cruyff a Mourinho. Il calcio di Mourinho non resterà mai nella storia, parlo personalmente dicendo che non mi esalta. Ho visto Arsenal-Tottenham, Lamela ha fatto un gol clamoroso ma l'Arsenal ha giocatori meno forti del Tottenham. Il Tottenham ha una rosa impressionante ma ha fatto tutta la partita a difendere tranne gli ultimi 10'. Non posso pensare che un allenatore che ha vinto così tanto possa andare avanti così".