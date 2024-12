Cassano liquida Barella: "Non lo metto mai nel mio 11, non ha la grande personalità"

AFP via Getty Images

Sempre controcorrente, almeno su certi argomenti. Antonioè così, prendere o lasciare. E così accade che, dopo il 6-0 dell'Inter in casa della Lazio, Fantantonio, nel consueto appuntamento con Viva el Futbol, liquidi in questo modo il gran gol e la prestazione del centrocampista nerazzurro... perché non vedo in lui l'imbucata, la grande qualità, la grande personalità, il farsi dare la palla anche con due-tre giocatori. È un giocatore ‘box to box', poi in Italia lui fa la differenza perché gioca con altri 17-18 giocatori forti, è un giocatore che a me non fa impazzire".

3 reti e 2 assist in 17 presenze totali nel 2024/25 fin qui per l'ex Cagliari, che non è mai stato un uomo gol ma che è da anni un pilastro della formazione di Conte prima e di Inzaghi poi.- Barella aveva chiesto il cambio lunedì sera all’Olimpico per un problema agli adduttori della coscia, niente di preoccupante ma probabilmente il centrocampista potrebbe avere bisogno di uno stop di una decina di giorni per tornare al 100% . Salta sicuramente la Coppa Italia con l'Udinese, poi sarà da valutare per Como (difficile) e Cagliari (più probabile).