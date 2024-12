Getty Images

Lazio-Inter, Ballotta: "I nerazzurri potevano non infierire, bisogna fare attenzione. Tutti ricordano tutto..."

6 ore fa

A distanza di un paio di giorni da Lazio-Inter ancora si discute della gara vinta dai nerazzurri per sei a zero e che ha rilanciato la squadra di Inzaghi dopo il ko in Champions League. Un ex di entrambe le squadre, Marco Ballotta, ha commentato l’andamento della gara e l’atteggiamento degli ospiti con parole dure. Lo ha fatto al sito lalazio.com, queste le sue parole.



IL PARERE - "L'Inter poteva comportarsi in modo diverso, senza infierire su un avversario che era in difficoltà. A mente fredda, potevano anche fermarsi e gestire meglio la partita. Tanto ormai era chiusa e il risultato era al sicuro. Capisco che nel calcio quando si gioca non si fanno tanti ragionamenti e che, soprattutto quando sei attaccante, non pensi a tante cose e nemmeno ti fermi. Non segnavano da tempo e hanno provato a sfruttare l'occasione. Thuram c'è l'ha fatta, Lautaro Martinez no. Succede che quando non vai in gol da diverso tempo e hai l’occasione, ci provi. Però il calcio è anche così, spietato… ma bisogna fare attenzione. Tutti ricordano tutto. Dovesse capitare una situazione al contrario credo che i calciatori della Lazio ricorderanno cosa è accaduto quella sera".