Cassano: "Inzaghi ne ha 20 uno meglio dell'altro, giocar bene è il minimo. Ha buttato via due campionati"

Piovono critiche su Simone, ma la nuvola è una sola e si chiama Antonio Cassano. L'ex calciatore tra le altre anche dell'Inter, oggi opinionista della trasmissione Viva el Futbol, ha parlato così riguardo all'allenatore nerazzurro, sostenendo che gli unici giocatori che ha migliorato sono Thuram e Dimarco."L'anno scorso ha vinto il campionato, ma io non mi meraviglio. Perché lui deve vincere il campionato… ma ne deve vincere tre e quest'anno deve vincere il quarto. Io non mi devo stupire se gioca bene, perché ha i giocatori, ha 20 giocatori uno più forti dell'altro e l'Inter è obbligata a vincere il campionato. Io non posso venerare un allenatore che ha vinto un campionato e due buttati al cesso, non vedo un lavoro stratosferico, eccezionale...vedo sempre una una roba identica".

- "Ho visto soltanto due miglioramenti grazie al suo allenatore: uno è Thuram, che non pensavo potesse far così bene e sta continuando a fare ancora meglio quest'anno, l'altro è Dimarco".- "Allora perché io devo andare a venerare un allenatore che ha preso una rumba con una squadra meno forte in Champions (il Bayer Leverkusen, ndr), e non fa buone gare perché anche con il Lipsia non ha fatto una buona gara, con l'Arsenal è stato preso a pallonate".​"Adesso è uno dei migliori che sta giocando e sta facendo anche molto bene, che lui ha sempre abbandonato. Non penso che il merito vada dato a Inzaghi. Poi ovviamente se uno ha la stampa buona viene coperto per delle situazioni, perché fino a quando stava bene Acerbi, non lo cagava mai de Vrij… o sbaglio?".