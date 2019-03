Luc Castaignos, attaccante ex Inter, torna a parlare del suo passato in nerazzurro. Queste l e parole riportate da fcinternews.it: "Se guardo al campo, i periodi che ho vissuto al Feyenoord e all'Inter sono stati i migliori della mia carriera. In Italia ho giocato con diverse star, nessuno pià togliermi questo. "Ti rendi conto di quanto siano bravi solo se hai a che fare con loro quotidianamente, sono davvero assurdi. Inoltre, Sneijder mi ha aiutato molto nei miei inizi all'Inter, gli sarò sempre grato per questo".



IL PASSATO - "All'epoca, l'Inter era uno dei più grandi club del mondo: pensavo di doverci andare, ma anche di sbagliare. Sfortunatamente non è andata come volevo, ho imparato molto e ogni giorno mi porto quell'esperienza con me: sono orgoglioso".