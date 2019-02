ll centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha presentato la sfida sul campo del Frosinone ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dimostrato che la Lazio c'è. Abbiamo fatto due ottime gare in campionato raccogliendo purtroppo zero punti, con l'Inter siamo riusciti a passare il turno, anche se ai rigori abbiamo meritato la qualificazione. Siamo qui per riproporre lo stesso gioco e la stessa voglia e portare a casa punti. Siamo abituati a fare tante partite ravvicinate, non credo sia una grande insidia. L'importante è mettere la voglia che c'è stata nelle ultime partite e portare a casa i tre punti".