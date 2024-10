Catania-Team Altamura: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Catania-Team Altamura

a caccia della vetta. Nella nona giornata del Girone C di Serie C gli etnei - reduci dal blitz di Caserta - ospitano il neopromosso, nel tentativo di cogliere la terza vittoria consecutiva e lanciare un messaggio a chi comanda la classifica.I pugliesi, invece, hanno interrotto il proprio filotto positivo cadendo di misura nel derby col Monopoli e restano impelagati in zona playout.Tutto su Catania-Team Altamura: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in diretta streaming.Catania-Team Altamura sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (252), nonché visibile in streaming su NOW e Sky Go.