Serie C, il Pontedera cambia allenatore: arriva lo storico vice di Mazzone

in seguito alla sconfitta per 2-1 sul campo del Carpi. La squadra toscana è terzultima in classifica nel girone B di Serie C con 7 punti nelle prime 7 giornate di campionato.Nel prossimo turno in casa contro la Torres in panchina ci sarà il nuovo tecnico(scomparso il 19 agosto 2023), Menichini nella sua carriera da tecnico è stato sulle panchine di Pisa, Salernitana e Reggiana oltre alla Primavera della Lazio. Le sue ultime esperienze sono state al Monterosi Tuscia e alla Turris. Ai tempi in cui era calciatore aveva giocato con la maglia della Roma dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

- US Città di Pontedera comunica di aver sollevato Alessandro Agostini dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata ed il lavoro svolto nel corso di questi mesi, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La società granata ringrazia anche l'allenatore in seconda Vincenzo Sgambato per l'impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra.