Non si presenterà oggi a Genova Alessandro Barnaba, finanziere e piccolo azionista della Sampdoria interessato a rilevare il club blucerchiato dalle mani di Massimo Ferrero. La settimana scorsa, in prima convocazione, l'uomo d'affari romano era comparso a Genova per incontrare il CdA nella sede di Corte Lambruschini, e aveva poi diffuso un comunicato in cui faceva sapere di essersi chiamato fuori dalla corsa per l'acquisto del club.



Come noto, il fondo Merlyn si era ritirato per la mancata accettazione delle condizioni proposte e per le difficoltà riscontrate a trattare con Ferrero. Secondo Il Secolo XIX però Barnaba non avrebbe del tutto abbandonato l'idea di arrivare al controllo del club, sfruttando anche il supporto di Luca Bettonte, Ceo di San Quirico, società 'cassaforte' di Erg e a Garrone. La sua presenza continuerebbe ad aleggiare sulla Samp.



Per completare l'acquisizione del club, Barnaba aveva realizzato un veicolo di diritto lussemburghese, Metis Sporting. La società, registrata lo scorso 23 novembre in Boulevard Roosvelt 17, in Lussemburgo appunto, con capitale sociale di 12.000 euro e controllata da Merlyn Partners, annovera due amministratori, ossia l'olandese Maarten Petermann, già socio di Barnaba in passato, e il tedesco Tobias Faber della Roosevelt&Partners, una trust company.