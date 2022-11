In casa Sampdoria, di fianco ad un cammino sul campo piuttosto deludente, continua a tenere banco la questione della cessione. Prosegue infatti da settimane l'attesa del bonifico da parte di Francesco Di Silvio e Francesco Paolo Console per conto del presunto sceicco Faleh Al Thani. Il trustee Gianluca Vidal continua ad attendere che la decina di intermediari già citati nella trattativa, reale o ipotetica che sia, compiano l’unico passo richiesto, ossia l’accredito dei 40 milioni di euro sul conto a garanzia.



Nel frattempo, arrivano conferme in merito all'interesse di un fondo anglo americano pronto a muoversi per l'acquisto della Samp. Secondo La Repubblica una cordata d'oltreoceano si starebbe davvero muovendo per informarsi sul club. Se la manifestazione di interesse dovesse essere confermata, il fondo potrebbe iniziare a fare concorrenza al gruppo Al Thani, compiendo quelle operazioni formali chieste da Vidal per confermare la propria solidità. E' bene ricordare che per il momento non esiste alcuna esclusiva, e gli incaricati della cessione della squadra sono liberi di contattare qualsiasi soggetto interessato.