Pare piuttosto difficile che l'orizzonte temporale auspicato da Massimoper un possibile fumata bianca possa essere rispettato: qualche giorno fa il presidente dellaaveva telefonato a Gianlucaper sbloccare la trattativa, lanciando una sorta di 'ultimatum' di cinque giorni. Probabilmente però il limite non verrà rispettato: è poco plausibile che la proposta arrivi entro il week end, ma per una questione legata semplicemente alle tempistiche. Il gruppo Vialli, riconducibile al fondo York Capital, sta ancora quantificando ildella Samp e ritiene di non poter ancora presentare un'offerta ufficiale.Oltretutto, la scelta della Samp di avvalersi di un advisor provocherà tempistiche logicamente più lunghe, e consentirà anche al Doria di muoversi su altri tavoli, perchè Mediobanca avrà il compito di trovaretra i tanti abboccamenti circolati negli ultimi giorni. A questo proposito va segnalato che ieri Ferrero è rimasto tutto il giorno a Milano, dove avrebbe anche incontrato un. Il Viperetta non ha però voluto rilasciare dichiarazioni: "Quando ci saranno novità, lo saprete. Altrimenti la Samp resta mia e non ho bisogno di venderla" ha detto a Il Secolo XIX, che racconta anche di alcuneall'interno delle altre società di Ferrero, quelle legate al cinema. Nel frattempo, anche il tifo organizzato della Samp si schiererà. Sabato sera, in occasione della gara con il Milan, dovrebbero. Lo stadio Ferraris aveva già inneggiato in tempi non sospetti a Vialli, subito dopo l'annuncio della malattia dell'ex bomber blucerchiato.